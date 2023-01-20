УФАС сочло необоснованной жалобу Новосибирского КБК на недопуск к торгам по «мусорной» концессии

Комиссия УФАС по Новосибирской области признала необоснованной жалобу ООО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (КБК), поданную в рамках конкурса на право заключения концессионного соглашения для строительства мусоросортировочного комплекса на правом берегу Новосибирска.

Заявка Новосибирского КБК не была допущена к торгам из-за выявленного конкурсной комиссией несоответствия, в том числе отсутствия необходимого опыта. Компания подала жалобу в УФАС.

Как сообщалось, на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов в Новосибирской области изначально претендовали три компании. Реализация проектов планируется в рамках концессионных соглашений, заключаемых на 25 лет. На строительство правобережного КПО были поданы заявки от ООО «Орбита», АО «Новосибирский КБК» и новосибирского МУП «Спецавтохозяйство». На создание левобережного комплекса – «Орбита» и «Спецавтохозяйство».

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Дарья Решетникова