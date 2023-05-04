Крымский оператор «Миранда-медиа» официально заработал в ДНР

«Миранда-медиа» (магистральный оператор связи в Крыму, принадлежит «Ростелекому» на 19,99%) заработал в Донецке. Запуск состоялся 1 мая. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель Минцифры.

По словам представителя Минцифры, появление оператора в регионе снизит тарифы на услуги доступа в Интернет, и исключит возможность монополии. «Миранда-медиа» — второй магистральный оператор связи в ДНР после «Углетелекома». Юридическое лицо оператора «Миранда-медиа» было зарегистрировано в 2004 году в Симферополе.

«Миранда-медиа» должен стать единым оператором связи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По словам источников «Ъ», компания может поглотить нынешних операторов ДНР и ЛНР.

Подробнее — в материале «"Миранда-медиа" раскидывает сети».

Анастасия Ларина