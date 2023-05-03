Экс-депутата Мансурова сняли с праймериз «Единой России» в гордуму Екатеринбурга из-за критики президента

«Единая Россия» отстранила от праймериз по выборам в новый созыв гордумы Екатеринбурга бывшего депутата и активиста КПРФ Эдуарда Мансурова. Его имя пропало из списка кандидатов на сайте партии. Ранее в региональном отделении «Единой России» сообщали, что поводом для этого может стать видео с негативными высказываниями экс-депутата о деятельности партии и президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее на YouTube был опубликован ролик, в котором Эдуарда Мансурова критиковали за участие в митингах десятилетней давности, а также за акции, в рамках которых он стрелял в мишень с изображением президента и громил картонные танки с портретом Владимира Путина.

Порталу 66.ru экс-депутат заявил, что все равно намерен участвовать в выборах в гордуму. О дальнейших планах по выдвижению он пообещал сообщить позже.

Отметим, на праймериз «Единой России» заявился еще один бывший коммунист действующий депутат гордумы Андрей Пирожков. В 2022 году его исключили из фракции КПРФ за регулярную солидарность с «Единой Россией» и голосование за «антинародные решения». Другой претензией стала «история с уклонением от армии».

Ранее широкую известность депутат получил после заявления о сталинских репрессиях. В одном из интервью он назвал ГУЛАГ «хорошей вещью», впрочем, позже пояснил, что предлагает перенять идею трудовых лагерей, но убрать «жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в советские годы».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте