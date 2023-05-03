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Коммерсантъ FM
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Заместитель Шойгу на брифинге для атташе дружественных стран рассказал про ядерное сдерживание

Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел брифинг для военных атташе дружественных стран. Он рассказал про ядерное сдерживание, оценил действия США по размещению ядерных боеприпасов в Европе и разъяснил причины по усилению безопасности Белоруссии.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны»,— сообщает пресс-служба Минобороны.

В военной доктрине России прописано право применять ядерное оружие в случае агрессии, ставящей под угрозу существование государства.

На брифинге Александр Фомин оценил действия стран НАТО по ядерным миссиям с участием ВВС тех государств, которые не обладают ядерным оружием. По словам господина Фомина, Россия призывала отказаться от таких миссий, но предложения отвергли. Он добавил, что усиление безопасности Белоруссии — это ответ на действия НАТО «по эскалации обстановки».

22 февраля 2023 Россия приостановила участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). После в ООН и НАТО призвали Россию возобновить участие в договоре. К 1 июля российские специалисты закончат строительство хранилища тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам российского посла Бориса Грызлова, ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства (России и Белоруссии).

Эрдни Кагалтынов

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