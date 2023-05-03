Власти Ленобласти опровергли собственную информацию об обнаружении новых ВУ на месте взрыва под Гатчиной

Администрация Ленинградской области опровергла ранее поступившую от ее пресс-службы информацию об обнаружении шести похожих на взрывные устройства предметах на месте подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе. Чиновники принесли извинения за неподтвержденные сведения.

«Управление пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области не располагает информацией об обнаружении подозрительных устройств на линии электропередач на территории деревни Ковшово Гатчинского района Ленинградской области»,— говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном днем 3 мая.

По первоначальной информации, около 16:30 подозрительные предметы обнаружили сотрудники Росгвардии в ходе осмотра территории у подорванной ЛЭП. На место якобы выезжали сотрудники ФСБ, Росгвардии, полиции, прокуратуры и группа разминирования.

Напомним, в ночь на 1 мая у деревни Ковшово оказалась подорвана опора линий электропередачи, обеспечивающей питание Петербурга от ЛАЭС. Отключения электроэнергии после ЧП не было, автоматика переключила сеть. Официально правоохранительные органы назвали произошедшее диверсией. На месте позже нашли еще несколько несработавших взрывных устройств, еще одно сняли с опоры неподалеку. Подозреваемых в уголовном деле по ст. 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) в настоящий момент нет.

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