Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки дают скромные поводы для оптимизма

Россия заинтересована в соблюдении условий сделки по вывозу украинского зерна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока есть «скромные поводы для оптимизма» в вопросе продления сделки.

«Мы заинтересованы в том, чтобы условия сделки соблюдались, чтобы были выполнены договоренности, которые были достигнуты давно, еще при активации этой сделки. Контакты на этот счет продолжаются. Большего сказать невозможно, потому что скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного»,— сказал он во время пресс-колла.

В ответ на уточняющий вопрос о действиях России в случае, если сделку не продлят, господин Песков призвал «не забегать вперед». Разумеется, российская сторона будет продолжать контакты и с представителями ООН, и с другими представителями в расчете на то, что все-таки условия сделки будут выполнены... Разумеется, Россия не будет делать ничего дальше, что будет противоречить ее интересам»,— добавил представитель Кремля. На вопрос о том, планируется ли расширить формат переговоров по сделке, он ответил отрицательно.

Зерновая сделка была согласована в июле 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. В марте 2023-го вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили еще на 120 дней. МИД России настаивает, что она продлена на 60 дней. Минобороны Турции заявило, что делегации трех стран встретятся для обсуждения сделки 5 мая в Стамбуле. МИД РФ утверждает, что в этот день в Москве пройдет консультация с представителями ООН по этой теме.

Лаура Кеффер