Все задержанные за попытку покушения на Аксенова арестованы

УФСБ по Крыму сообщило, что Киевский районный суд Симферополя арестовал шестерых граждан, задержанных по подозрению в подготовке покушения на главу республики Сергея Аксенова и других представителей власти. Их также подозревают в организации терактов.

«Все задержанные арестованы Киевским районным судом Симферополя. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей»,— сообщили «РИА Новости» в управлении.

ФСБ сегодня, 3 мая, сообщила о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины. По данным спецслужбы, задержанные шесть человек планировали серию терактов на объектах транспортной инфраструктуры региона, а также покушения на господина Аксенова, главу парламента Крыма Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко. Организатором терактов и «координатором подготовки убийств» назвали Романа Машовеца, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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