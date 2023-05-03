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Коммерсантъ FM
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США направят в Южную Корею атомную подлодку

Атомная подлодка класса «Огайо» зайдет в акваторию Южной Кореи, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Сроки развертывания подлодки он называть отказался.

«Я не собираюсь объявлять о каких-либо сроках развертывания. Это будет модель ПЛАРБ (подводная лодка атомная с баллистическими ракетами) класса "Огайо", но это все, что я могу сказать»,— пояснил он на брифинге.

Господин Райдер ушел от ответа на вопрос о том, будет ли субмарина нести ядерное оружие. «Я не буду вдаваться в подробности о конкретной полезной нагрузке»,— сказал он.

В апреле президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Юн Сок Ёль заявил, что Сеул будет использовать всю мощь альянса с Вашингтоном, включая американское ядерное оружие, в случае ядерной атаки со стороны Пхеньяна. The Wall Street Journal сообщала, что администрация господина Байдена не планирует передислоцировать ядерное оружие на Корейский полуостров.

О визите президента Южной Кореи — в публикации «Ъ» «Сеул на распутье».

Лаура Кеффер

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