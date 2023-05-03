В пожаре в бытовках в Балашихе погибли три человека

Пожар в бытовках в подмосковной Балашихе в микрорайоне Гагарина ликвидирован. В результате погибли три человека, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В свою очередь в прокуратуре Московской области сообщили, что контролируют установление обстоятельств и причин пожара в бытовках. Ведомство проводит надзорные мероприятия.

Пожар в бытовках в Балашихе начался вечером 2 мая. Его площадь составила 300 кв. м. Ранее в МЧС сообщали, что в результате возгорания пострадали пять человек.

Олеся Павленко