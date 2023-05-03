В Балашихе загорелись строительные бытовки, пострадали четыре человека

В подмосковном городе Балашиха начался пожар в строительных бытовках в микрорайоне Гагарина. Площадь возгорания составляет 300 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Сообщение о пожаре поступило около 21:00. В 21:49 возгорание локализовали на площади 300 кв. м. В его тушении принимают участие 53 человека и шесть единиц техники.

В МЧС также опубликовали фотографии с места пожара. На них видны объятые огнем двухэтажные бытовки из металлического материала.

Олеся Павленко