СКР установил личности причастных к исчезновению двух людей на трассе М-4 «Дон»

Следствие установили личности подозреваемых, причастных к исчезновению двух аниматоров на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. В интересах следствия их имена пока не называются. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

«Сотрудники ведомств доложили о проведенных следственных действиях и оперативных мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки, которые в настоящее время в интересах следствия не раскрываются»,— сказано в сообщении СКР. В ведомстве добавили, что у следствия есть основания для задержания подозреваемых.

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник, один подозреваемый был задержан. По информации агентства, ранее он был судим за тяжкие преступления.

30 апреля в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения 19-летней Татьяны Мостыко и 37-летнего Кирилла Чубко по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму). По информации следователей, в пятницу, 28 апреля, они пропали по пути в город Усть-Лабинск рядом со станицей Березанской на федеральной трассе М-4 «Дон». Как считает следствие, по пути у них пробило колесо, после чего они попросили помощи у нескольких молодых людей.

В понедельник, 1 мая, их автомобиль обнаружили сгоревшим. В СМИ также появлялась информация о том, что их тела были обнаружены. Позже в СКР это опровергли.

Олеся Павленко