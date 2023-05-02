Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Брянской области запустили дополнительные поезда и автобусы после взрыва железнодорожных путей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выехал на станцию Снежетьская, где сегодня, 20 апреля, на путях произошел взрыв. В связи с приостановкой движения на участке Снежетьская — Белые Берега для пассажиров направления «Брянск-Орел» организовано дополнительное транспортное сообщение.

«С ж/д станции ''Брянск I'' будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции ''Брянск I''. Так будет организована перевозка пассажиров до полного восстановления движения по данному направлению»,— сообщил Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как сообщал губернатор, в районе станции «сработало неустановленное взрывное устройство». По информации РЖД, в результате с рельсов сошел локомотив и 20 вагонов, никто не пострадал. По факту произошедшего транспортная прокуратура инициировала проверку. На место подрыва также выехали криминалисты.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...