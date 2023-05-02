В Брянской области запустили дополнительные поезда и автобусы после взрыва железнодорожных путей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выехал на станцию Снежетьская, где сегодня, 20 апреля, на путях произошел взрыв. В связи с приостановкой движения на участке Снежетьская — Белые Берега для пассажиров направления «Брянск-Орел» организовано дополнительное транспортное сообщение.

«С ж/д станции ''Брянск I'' будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции ''Брянск I''. Так будет организована перевозка пассажиров до полного восстановления движения по данному направлению»,— сообщил Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как сообщал губернатор, в районе станции «сработало неустановленное взрывное устройство». По информации РЖД, в результате с рельсов сошел локомотив и 20 вагонов, никто не пострадал. По факту произошедшего транспортная прокуратура инициировала проверку. На место подрыва также выехали криминалисты.

Лусине Баласян