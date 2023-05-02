ФАС спрогнозировала подорожание авиабилетов по России летом на 10%

Стоимость авиабилетов по России летом увеличится на 10%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«По оценке ФАС, которая сделана на основе информации авиакомпаний, рост цен авиабилетов на лето составит 10% по сравнению с ценами годом ранее. Вместе с тем Росстат дает чуть больше пока темп роста — март к марту рост экономкласса плюс 20%»,— сказал Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, особое внимание уделяется транспортной доступности курортов, поскольку около половины стоимости турпоездок составляет транспорт. Минэкономразвития ожидает, что спрос на турпоездки по России летом вырастет не менее чем на 5%.

«Видим, что емкость на внутренних воздушных линиях относительно прошлого года снизилась по планам авиакомпаний на 10%. В то время как на международных — повысилась на 24%. Нам важно обеспечить баланс этих показателей. Авиакомпании утверждают, что у них глубина бронирования уменьшилась, поэтому есть некоторое снижение, но они оперативно смотрят ситуацию и будут добавлять рейсы»,— сообщил господин Решетников.

17 апреля замглавы Минтранса Игорь Чалик заявил, что стоимость авиабилетов в летнем сезоне может вырасти на 15–30%. Он связал рост цен с отсутствием решения по субсидированию перевозок. В этот же день Минтранс анонсировал продление программы субсидий на внутренние перевозки. 19 апреля господин Чалик уточнил свой прогноз: по его словам, рост стоимости авиабилетов не превысит уровень инфляции в 2023 году (по данным Минэкономразвития — 5,3%).

Лусине Баласян