Громкие звуки в Севастополе объяснили тренировкой систем ПВО

Громкие звуки, на которые пожаловались в соцсетях жители Севастополя, связаны с тренировкой систем ПВО. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Господин Развожаев пояснил, что в Севастополе проводится профилактическая работа в рамках противоподводно-диверсионной обороны (ППДО).

Ранее средства ППДО уничтожили два беспилотных катера в акватории Черного моря на внешнем рейде Севастополя. Сообщалось, что целью аппаратов были гражданские объекты и инфраструктура Черноморского флота. Позднее в Минобороны объявили, что катера были выпущены в районе Одессы. Данный инцидент поставил под угрозу реализацию зерновой сделки, как отметили в парламенте Крыма.

Анастасия Донскова

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