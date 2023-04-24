Севастополь атаковали надводными беспилотниками

На Севастополь с 3:30 утра 24 апреля была совершена атака с использованием надводных беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Спустя час после начала атаки один надводный дрон был уничтожен противоподводно-диверсионной обороной. Второй дрон — сам взорвался, добавил губернатор.

«Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности»,— написал Михаил Развожаев.

Рано утром 22 марта три украинских морских беспилотника попытались нанести удар по прибрежным бухтам в Севастополе.

В Севастополе действует желтый режим террористической опасности. По решению Минобороны РФ в Севастополе 9 мая не будут проводить военный парад.

Тат Гаспарян

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