Суд в Брянске продлил арест обвиняемому в незаконном пересечении границы украинскому пилоту

Советский районный суд Брянска продлил арест на два месяца, до 4 июля, украинскому пилоту Алексею Морозову, чей самолет совершил жесткую посадку в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 7 апреля тот же суд арестовал мужчину на месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Брянской области Фото: Объединенная пресс-служба судов Брянской области

Господину Морозову предъявлены обвинения по трем статьям: незаконное пересечение госграницы (ч. 1 ст. 322 УК РФ), незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), диверсия (ч. 1 ст. 281 УК РФ).

5 апреля самолет, которым управлял 67-летний уроженец Харькова Алексей Морозов, зацепился за высоковольтную линию передачи над Клинцовским районом Брянской области, после чего пилот посадил его. При себе у мужчины были автомат и бронежилет, которые он спрятал после посадки. На опубликованном видео задержания мужчина говорит, что он выполнял задание: фотографировал местность в обмен на 50 тыс. грн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинскую "лисицу" перехватила ЛЭП».

Анастасия Ларина