NYT: разведка ФРГ призывала работающих близ посольства РФ чиновников задергивать шторы

Разведывательные службы Германии на протяжении нескольких лет призывали членов парламента, работающих вблизи здания российского посольства в Берлине, «отворачивать экраны компьютеров» от окон, не использовать беспроводные устройства (поскольку их легче прослушать), а также задергивать занавески во время заседаний. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из парламента.

Рекомендации разведки должны были обеспечить безопасность чиновников ФРГ, пишет NYT. О каком периоде идет речь, не уточняется. Немецкая разведка, утверждают источники, подозревала, что среди работников российского посольства присутствовали «шпионы».

По данным ARD, до начала специальной военной операции в посольстве России в Берлине работало более 500 человек. Бывшая помощника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель заявила NYT, что, по предположению чиновников, как минимум треть работников дипмиссии были шпионами. Кроме того, источники разведки сообщали ARD, что оборудование для прослушки было найдено на крыше здания посольства.

NYT подчеркнула, что решение о высылке российских дипломатов было принято в рамках борьбы с российской разведкой. О решении Германии 22 апреля сообщил МИД России. Позднее МИД ФРГ пояснил, что целью высылки было сокращение присутствия в стране российских спецслужб. Ведомство утверждало, что деятельность некоторых сотрудников «не соответствовала их дипломатическому статусу».

Лусине Баласян