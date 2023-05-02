Песков: ФРГ не может следить за тем, чтобы Украина не использовала ее оружие для ударов по РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ФРГ будет следить за тем, чтобы ее оружие не использовалось Украиной для ударов по РФ. По словам господина Пескова, у Германии нет возможности за этим следить, а Украина уже использует поставленное из ФРГ оружие для ударов по территории России.

«Оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс является российскими регионами. Оружие стреляет по территории России, и с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность ФРГ в этот конфликт увеличивается»,— подчеркнул пресс-секретарь.

1 мая господин Шольц заявил, что будет избегать односторонних шагов при последующих поставках оружия на Украину. В марте Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также другие пакеты военной помощи. Кроме того, ФРГ разрешила другим странам передавать Украине Leopard. 28 апреля министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в середине 2023 года ФРГ начнет передавать Украине дополнительные 80 танков Leopard 1.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов