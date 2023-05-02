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Коммерсантъ FM
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Песков: спецслужбы делают все необходимое, чтобы не допустить диверсий на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности на мероприятиях, которые пройдут 9 мая в честь Дня Победы. По его словам, в Кремле учитывают, что «киевский режим стоит за целым рядом террористических актов и планирует их дальше».

В ходе пресс-колла журналисты спросили Дмитрия Пескова, не видят ли в Кремле угрозы провокаций и диверсий 9 мая на фоне подрывов линии электропередачи в Ленинградской области и железнодорожных путей в Брянской области, которые произошли накануне, 1 мая.

«Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом таких атак, террористических актов, планирует и дальше свою линию проводить. Все наши специальные службы делают все, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведется очень сложная, напряженная работа, а главное ведется военная операция, чтобы в корне исключить угрозу для нашей страны»,— ответил Дмитрий Песков.

Ночью 1 мая подорвали ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. Пострадавших не было. В тот же день в Брянской области произошел взрыв на железнодорожных путях в Унечском районе. В результате ЧП с рельсов сошло два локомотива грузового состава и семь вагонов. Грузовой поезд перевозил топливо и строительные материалы.

Милена Костерева

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