IBM рассчитывает заменить порядка 7,8 тыс. сотрудников искусственным интеллектом

Генеральный директор IBM Арванд Кришна заявил в интервью агентству Bloomberg, что его компания намерена прекратить наем сотрудников на те позиции, которые в ближайшем будущем могут быть легко заменены искусственным интеллектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арванд Кришна

Фото: Andrew Harnik / AP Арванд Кришна

Фото: Andrew Harnik / AP

По мнению господина Кришны, искусственный интеллект может легко справиться с рутинными задачами, которые сейчас выполняют некоторые офисные специалисты, не имеющие прямого отношения к продукции компании. Таких сотрудников в IBM, по словам господина Кришны, примерно 26 тыс. «Я легко могу себе представить, как 30% от этого числа могут быть без проблем заменены искусственным интеллектом и автоматизацией в пятилетней перспективе»,— заявил гендиректор IBM. Таким образом, под сокращение могут попасть порядка 7,8 тыс. человек.

В январе текущего года компания уже объявила о намерении сократить 3,9 тыс. сотрудников. Сокращения коснутся двух подразделений компании, которые она ранее уже начала выделять,— Kyndryl, занимающегося инфраструктурными услугами для бизнеса, и подразделения по разработке аналитических продуктов в области здравоохранения. При этом господин Кришна отметил, что IBM наращивает наем специалистов, связанных с разработкой программного обеспечения и созданием продуктов. И по словам главы IBM, общее количество сотрудников компании все равно растет, так как только в первом квартале штат пополнили порядка 7 тыс. человек. Сейчас на IBM работают около 260 тыс. человек по всему миру.

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Кирилл Сарханянц