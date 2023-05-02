Глава фракции «Грузинской мечты» назвал «неформальными санкциями» блокировку $2 млрд Бидзины Иванишвили в Credit Suisse

Председатель парламентской фракции партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в беседе с журналистами сегодня, 2 мая, сказал, что блокировка $2 млрд в швейцарском банке Credit Suisse основателя партии и бывшего премьер-министра страны Бидзины Иванишвили — это «неформальные санкции».

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По словам господина Мдинарадзе, ограничения «были введены после начала войны на Украине», когда «всемирная партия войны» требовала от Бидзины Иванишвили «вернуться в политику и втянуть Грузию в войну» против России, передает издание Interpressnews.

Официально ни одна страна Европы не сообщала о введении санкций в отношении господина Иванишвили. Блокировка $2 млрд произошла в 2016 году после того, как стало известно о махинациях одного из управляющих Credit Suisse — Патриса Лекордоне. Он без ведома бизнесмена переводил деньги с его счетов для погашения убытков знакомых. Всего в 2007–2011 годах было переведено $89 млн, €24 млн и 9 млн швейцарских франков.

В августе 2017 года Бидзина Иванишвили подал иски к Credit Suisse в Сингапуре, Новой Зеландии и на Бермудах. В поданном бизнесменом документе говорилось, что кредитная организация знала о махинациях в 2007–2011 годах, но не сделала ничего, чтобы не допустить этого. В феврале текущего года агентство Bloomberg сообщило, что Credit Suisse выплатил Бидзине Иванишвили $210 млн. О выплате остальной суммы не сообщалось.

Почему Брюссель отворачивается от Тбилиси — в материале «Ъ» «Европа расстается с ''Грузинской мечтой''».

Георгий Двали, Тбилиси