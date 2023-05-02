Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава фракции «Грузинской мечты» назвал «неформальными санкциями» блокировку $2 млрд Бидзины Иванишвили в Credit Suisse

Председатель парламентской фракции партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в беседе с журналистами сегодня, 2 мая, сказал, что блокировка $2 млрд в швейцарском банке Credit Suisse основателя партии и бывшего премьер-министра страны Бидзины Иванишвили — это «неформальные санкции».

Предыдущая фотография
Мамука Мдинарадзе

Мамука Мдинарадзе

Фото: Parliament of Georgia

Бидзина Иванишвили

Бидзина Иванишвили

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Мамука Мдинарадзе

Фото: Parliament of Georgia

Бидзина Иванишвили

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

По словам господина Мдинарадзе, ограничения «были введены после начала войны на Украине», когда «всемирная партия войны» требовала от Бидзины Иванишвили «вернуться в политику и втянуть Грузию в войну» против России, передает издание Interpressnews.

Официально ни одна страна Европы не сообщала о введении санкций в отношении господина Иванишвили. Блокировка $2 млрд произошла в 2016 году после того, как стало известно о махинациях одного из управляющих Credit Suisse — Патриса Лекордоне. Он без ведома бизнесмена переводил деньги с его счетов для погашения убытков знакомых. Всего в 2007–2011 годах было переведено $89 млн, €24 млн и 9 млн швейцарских франков.

В августе 2017 года Бидзина Иванишвили подал иски к Credit Suisse в Сингапуре, Новой Зеландии и на Бермудах. В поданном бизнесменом документе говорилось, что кредитная организация знала о махинациях в 2007–2011 годах, но не сделала ничего, чтобы не допустить этого. В феврале текущего года агентство Bloomberg сообщило, что Credit Suisse выплатил Бидзине Иванишвили $210 млн. О выплате остальной суммы не сообщалось.

Почему Брюссель отворачивается от Тбилиси — в материале «Ъ» «Европа расстается с ''Грузинской мечтой''».

Георгий Двали, Тбилиси

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...