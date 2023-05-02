Главы силовых ведомств Украины попросили отложить возврат выплат для военных в тылу

Главы украинских силовых ведомств попросили Верховную раду отложить принятие закона, возвращающего доплату в размере 30 тыс. гривен ($814) военнослужащим, сотрудникам полиции и государственной службы по ЧС, которые проходят службу в тылу. Об этом в Telegram сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Письмо в украинский парламент подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального Штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, уточнил господин Арахамия.

Как сообщил депутат, главы силовых ведомств считают, что проект закона не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочникам и курсантам, а также не учитывает особенности прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности.

Кроме того, в письме отмечается, что система оплаты труда должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не «просто существовать на бумаге», передает господин Арахамия. «Популизм в этом вопросе может иметь крайне негативные последствия и вызвать разочарование»,— цитирует глава фракции текст письма.

По словам господина Арахамии, руководители украинских ведомств предлагают разработать нормативную базу по оплате труда военнослужащих более дифференцированно и с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны. Авторы письма предложили собрать рабочую группу из представителей Рады, правительства и Генштаба ВСУ, которая должна разработать новый законопроект до конца мая.

С февраля 2022 года украинские военнослужащие помимо оклада получали надбавки в размере 30–100 тыс. гривен в зависимости от «режима» службы. 1 февраля Минобороны Украины существенно урезало выплаты силовикам, которые не находились непосредственно в зоне боевых действий. Граждане создали петицию на сайте главы Украины с требованием вернуть выплаты — необходимое количество голосов для рассмотрения обращения президентом она набрала за несколько недель. 10 апреля Верховная рада проголосовала за принятие закона о возвращении доплат военнослужащим, проходящим службу в тылу.

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Эрдни Кагалтынов