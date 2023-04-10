Верховная рада Украины поддержала возвращение выплат для военных в тылу

Верховная рада Украины проголосовала за дополнительные выплаты военнослужащим, сотрудникам полиции и государственной службы по ЧС, которые проходят службу в тылу. Минобороны страны отменило эти доплаты 1 февраля.

«Рада вернула всем военнослужащим 30 тыс. гривен ($815) доплат за то, что они защищают страну. Всем без исключения»,— сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

По словам парламентария, доплаты должны действовать до конца периода военного положения.

В то же время поддержка Радой соответствующих поправок не означает возврата выплат на практике. Для обеспечения платежей необходимо внести изменения в бюджет, заметил депутат Ярослав Железняк.

«Нужно обратить внимание на саму правку. Если коротко, она возвращает надбавку путем экономии на зарплатах госслужащих и менеджмента госпредприятий (до десяти минимальных зарплат)… Чтобы возврат надбавок сработал, скорее всего, нужно менять бюджет»,— написал господин Железняк.

Фактически законодатели на данный момент только ограничили денежное довольствие бюджетников до десяти размеров минимальной заработной платы, указал парламентарий.

С февраля 2022 года украинские военнослужащие помимо оклада получали надбавки в размере 30–100 тыс. гривен в зависимости от «режима» службы. В феврале Киев существенно урезал выплаты силовикам, которые не находились непосредственно в зоне боевых действий. Граждане создали петицию на сайте главы Украины с требованием вернуть выплаты — необходимое количество голосов для рассмотрения обращения президентом она набрала за несколько недель.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба