Госдеп прокомментировал атаки беспилотников на объекты в России

США продолжат оказывать поддержку Украине и пытаться привлечь Россию к ответственности, заявил заместитель представителя Госдепа Ведант Патель. Так он во время брифинга ответил на просьбу прокомментировать атаки беспилотников на объекты в Брянске и Севастополе.

«Пусть наши украинские партнеры говорят о конкретных операциях, которые они решают предпринять. Я думаю, очень важно, чтобы все мы помнили, что одна страна агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы другой, и что Россия пытается вторгнуться в Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность»,— сказал господин Патель.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в конце апреля сообщал об атаке украинского беспилотника, тогда никто не пострадал. Вчера, 1 мая, власти Крыма заявили о сбитом беспилотнике, пострадавших также не было.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер