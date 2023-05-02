«Росморпорт» вложит 5,5 млрд руб. средств инвестсбора в 2023 году

«Росморпорт» на этот год запланировал вложить порядка 5,5 млрд руб., полученных от введенного в 2020 году инвестиционного портового сбора, сообщил начальник управления инвестиций и стратегического развития «Росморпорта» Андрей Болдорев. По его словам, в среднем за год объем этого сбора составляет 4–5 млрд руб. За счет этих поступлений была профинансирована государственная инфраструктура терминалов «Ванинотрансуголь», «Суходол» во Владивостоке, «Ультрамар» в Усть-Луге, проведена реконструкция порта Певек. «В прошлом году финансировали проект "Новотранса" в порту Усть-Луга, планируем в этом году профинансировать реконструкцию причалов в Мурманском морском торговом порту, в порту Новороссийск, возможно, реконструкцию Волго-Каспийского канала, если будут внесены соответствующие изменения в правила применения инвестиционного портового сбора»,— рассказал он.

Наталья Скорлыгина