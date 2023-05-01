США заявили, что решение о вступлении Украины в НАТО должно быть коллективным

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО участники альянса должны принять коллективно. С заявлением господин Патель выступил в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что Вашингтон активно выступает против украинского членства. О такой позиции Соединенных Штатов со ссылкой на источники 30 апреля сообщила французская Le Monde.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США остаются сторонниками политики открытых дверей НАТО. «(В случае с Украиной.—"Ъ") мы говорим о коллективном решении, которое будет принимать альянс»,— заявил господин Патель в ходе брифинга.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление страны в Североатлантический альянс в сентябре 2022 года. 20 апреля Киев посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По итогам визита он отметил, что «будущее Украины — в семье альянса». В Кремле заявили, что линия НАТО на поглощение Украины подтверждает правильность начала военной операции РФ.

Подробнее о возможном вступлении Украины в НАТО — в материале «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Григорий Лейба