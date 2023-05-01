Bloomberg объяснило запрет импорта украинского зерна в Польшу опасениями властей утратить поддержку избирателей

Введенный Польшей запрет на импорт украинского зерна в апреле частично связан с усилением поддержки обществом политики антиевропейского альянса «Конфедерация свободы и независимости», о чем свидетельствуют опросы, сообщает агентство Bloomberg. Лидер правящей в Польши партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявлял, что не в интересах Украины, если к власти в стране придут люди, которые изменят существующую политику. Фермеры являются важным электоратом ПиС, которой осенью предстоят выборы, сообщало ранее агентство.

Введение запрета Польшей на ввоз зерна с Украины стало неожиданностью, однако ее примеру сразу последовали Болгария, Венгрия и Словакия. Варшава ввела ограничения после нескольких недель уличных протестов фермеров из-за перенасыщения рынка, что вызвало обвал цен. При этом около 7% экспорта кукурузы и пшеницы с Украины в этом сезоне пришлось на Польшу.

Господин Качиньский позитивно оценил эмбарго на зерно, заявив, что это «жесткое решение» в конечном счете поможет Киеву. «Это не в интересах наших друзей, что Польша погружена в кризис и что мы видим, как к власти здесь приходят люди, которые изменят политику принципиальной поддержки Украины»,— заявил лидер ПиС в апреле во время выступления в Лысе на северо-востоке Польши.

Роберт Винницкий, один из лидеров альянса «Конфедерация свободы и независимости», поддержал протесты фермеров, возложив на ПиС вину за то, что она допустила распространение «некачественной» продукции. «Польские фермеры страдают, потому что они не могут продать свое зерно»,— заявил господин Винницкий журналистам после встречи с фермерами, собравшимися в марте в селе Медык, недалеко от границы с Украиной.

В конце апреля Еврокомиссия договорилась с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Фермеры этих стран получили €100 млн помощи в обмен на отмену запретов на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

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Мария Федотова