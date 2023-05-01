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Коммерсантъ FM
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Джек Ма стал преподавателем в Токио

Токийский колледж, подразделение Института передовых исследований Токийского университета, сообщил о том, что основатель Alibaba Джек Ма принял приглашение колледжа стать его внештатным профессором. Господин Ма будет проводить семинары по предпринимательской деятельности и примет участие в исследовательских проектах, связанных с ресурсосберегающей сельскохозяйственной деятельностью и производством продуктов питания.

Джек Ма

Джек Ма

Фото: Aly Song/File Photo, Reuters

Джек Ма

Фото: Aly Song/File Photo, Reuters

Джек Ма, создатель одной из самых успешных компаний Китая — Alibaba, долгое время был достаточно публичной фигурой, выступал по всему миру и соглашался на интервью с ведущими мировыми СМИ. Однако он практически пропал из поля зрения после того, как его критические замечания в адрес китайских регуляторов технологической отрасли привели к небывалому давлению на отрасль и непосредственно на Alibaba и ее подразделения. Кульминацией этого давления стала отмена в ноябре 2020 года размещения акций финтех-подразделения Alibaba — Ant Group — на биржах Шанхая и Гонконга. Этому предшествовала целая кампания третирования Джека Ма в прессе и его вызов на встречу (мировые СМИ называли ее допросом) с представителями сразу нескольких регулирующих органов. Еще одним ударом по господину Ма стал штраф $2,8 млрд, наложенный на Alibaba китайскими регуляторами за нарушение антимонопольного законодательства в ноябре 2021 года.

В последнее время, однако, давление китайских властей на IT-сектор начало слабеть. Регуляторы один за другим стали выпускать заявления, суть которых сводилась к тому, что их проблемы с технологическими компаниями более или менее разрешились. В марте этого года господин Ма вернулся в Китай, что наблюдатели восприняли как признак того, что конфликт властей Китая с IT-компаниями страны действительно подходит к концу или вовсе завершился.

Андрей Келекеев

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