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Коммерсантъ FM
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SCMP: Джек Ма вернулся в Китай после более чем года отсутствия

Основатель Alibaba бизнесмен Джек Ма сегодня, 27 марта, посетил основанную им в 2017 году школу в китайском городе Ханчжоу, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники. По их словам, Джек Ма встретился с учителями и учениками школы, они обсудили вопросы образования и использование технологии чат-бота ChatGPT. Другие подробности встречи не приводятся.

В 2013 году Джек Ма отказался от должности гендиректора Alibaba, в 2019-м он покинул пост председателя правления компании. Bloomberg накануне утверждал, что предприниматель решил не возвращаться в Китай, несмотря на приглашение властей, которые призвали его поддержать развитие бизнеса в стране.

Отношения господина Ма с властями КНР ухудшились после того, как в ноябре 2020 года Ant Group, финансовое подразделение Alibaba, отложило первичное размещение акций на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах, а Джека Ма вызвали на допрос. По данным западных СМИ, за этим решением стоял председатель КНР Си Цзиньпин, которому не понравилось, что господин Ма неоднократно критиковал китайские власти.

Лаура Кеффер

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