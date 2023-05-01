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Коммерсантъ FM
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Федерация шахмат России подписала меморандум о сотрудничестве с Азиатской федерацией

Федерация шахмат России (ФШР) и Азиатская шахматная федерация (ACF, или АШФ) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ФШР. Церемония прошла в Музее шахмат ФШР. В мероприятии участвовали исполнительный директор российской федерации Александр Ткачев и генеральный секретарь ACF Хишам Аль-Тахер.

Согласно документу:

  • ФШР обязуется сотрудничать со странами–членами национальных федераций АШФ для совместной работы, включая передачу знаний, приглашение на мероприятия и турниры, создание шахматных школ и академий под руководством АШФ;
  • ФШР обязуется ежегодно проводить минимум одно официальное континентальное мероприятие;
  • ФШР обязуется направлять ежемесячное информационное письмо и материалы СМИ в АШФ о своей деятельности;
  • ФШР обязуется предоставить командам–победителям национальных чемпионатов АШФ место в финале «Белой ладьи» (всероссийский шахматный турнир);
  • АШФ обязуется побуждать национальные федерации направлять команд–победителей национальных первенств в финал «Белой ладьи».

В ФШР назвали целью сотрудничества с ACF «укрепление дружественных связей среди профессиональных спортсменов», а также совместную организацию личных и командных турниров, проведение дружеских матчей и соревнований. «ФШР первая среди всех спортивных федераций России совершила переход в азиатскую федерацию, подав тем самым позитивный пример остальным российским спортивным организациям»,— говорится в пресс-релизе.

В конце февраля генеральная ассамблея ACF поддержала включение в свой состав ФШР. Предполагалось, что переход окончательно утвердят в мае. ФШР стала первой отечественной спортивной структурой, которая на фоне санкций, введенных в связи со специальной военной операцией на Украине, сменила географическую «прописку».

Подробности — в материале «Ъ» «Переход конем».

Лаура Кеффер

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