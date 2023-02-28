Азиатская шахматная федерация проголосовала за прием российской

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) поддержала включение в свой состав Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщил ТАСС. Как пояснил агентству Марк Глуховский, который отвечает за международное направление в ФШР, переход окончательно утвердят в мае.

В ходе заседания в Абу-Даби за вхождение ФШР проголосовали 29 делегатов, против — один, воздержались 6.

16 марта 2022 года совет Международной шахматной федерации (FIDE) запретил российским сборным участвовать в своих турнирах из-за военной операции на Украине. 14 апреля того же года наблюдательный совет ФШР принял решение о переходе в ACF. 22 февраля текущего года решение одобрили в FIDE. Так, ФШР будет первой российской спортивной структурой, которая на фоне санкций сменит европейскую регистрацию на азиатскую.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российские шахматы делают ход в Азию».

Олеся Павленко