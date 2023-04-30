«Локомотив» разгромил «Химки» в матче РПЛ со счетом 5:1

Московский «Локомотив» обыграл «Химки» со счетом 5:1 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Москве.

За «Локомотив» дважды забил Артем Дзюба (52-я и 71-я минуты), а также по одному мячу — Антон Миранчук (27, пенальти), Иван Игнатьев (73) и Вильсон Изидор (76). В составе «Химок» единственный гол забил Александр Руденко (60).

В таблице РПЛ «Локомотив» занимает 10-е место с 32 очками, «Химки» располагаются в зоне вылета — на 15-м месте с 17 очками.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в Москве с «Сочи», а «Химки» в домашнем матче сыграют с московским «Динамо».

Эрдни Кагалтынов