Глава Минобороны Турции рассчитывает на продление зерновой сделки

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что надеется на продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая. По его словам, эта инициатива может стать моделью для решения других вопросов, включая урегулирование конфликта России и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хулуси Акар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Хулуси Акар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Она (зерновая сделка.— ''Ъ'') является полезной для двух стран, и мы говорили в дружеской атмосфере сторонам о пользе ее продления. Существует вероятность продления сделки. Тема зерна означает хлеб, и это жизненно важно для стран, в нем нуждающихся. В Африке возможны чрезвычайные события, вызванные голодом, необходимо этому воспрепятствовать»,— сказал Хулуси Акар в интервью телеканалу HaberTurk.

Он добавил, что в ближайшие дни представители России, Украины и Турции обсудят продление зерновой сделки «на уровне заместителей министров».

Зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. В последний раз сделка, по словам российской стороны, была продлена не на 120, а на 60 дней.

Россия неоднократно допускала выход из сделки, указав на необходимость выполнения пяти условий, которые главным образом касаются снятия ряда ограничений. В Кремле на минувшей неделе заявили, что обстоятельства складываются не в пользу продления зерновой сделки.

Лусине Баласян