В Тель-Авиве 200 тыс. человек протестуют против судебной реформы в Израиле

В преддверии летней сессии Кнессета (парламента) Израиля в Тель-Авиве прошла демонстрация против судебной реформы. Как сообщила газета Times of Israel со ссылкой на израильское ТВ, на митинг в Тель-Авиве пришли 209 тыс. человек.

Акции протеста также прошли в Хайфе, Кфар-Саве и Нетании. 4 мая оппозиция Израиля планирует провести общенациональный день протеста.

27 апреля в Иерусалиме прошла акция сторонников проведения судебной реформы. По данным The Jerusalem Post, в ней участвовали 200 тыс. человек.

В декабре 2022 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал реформы, в том числе юридической системы. Реформа подразумевает передачу контроля над процессом выбора судей Верховного суда парламентскому большинству. Кроме того, отменяется законодательный принцип, позволяющий Верховному суду отменять решения правительства. Законопроект, реформирующий судебную систему, одобрили в первом чтении 20 февраля.

О ситуации в стране — в публикации «Ъ» «Восстал народ израилев».