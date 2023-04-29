«Новые люди» определили пять кандидатов на выборы в думу Екатеринбурга

Свердловское отделение партии «Новые люди» представило пять кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы, выборы которой пройдут в сентябре. Презентация прошла на партийном собрании в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа избирательного участка в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Работа избирательного участка в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Новых людей» на выборах представят гендиректор группы компаний «Априори» Сергей Козлов, владелец сети спортшкол «Рекорд» Иван Герасимов, руководитель компании по продаже пищевого оборудования «Никос Холдинг» Михаил Осинцев, предприниматель Александр Терещенко и правозащитник центра «Стопшеф Право» Альберт Мустафин.

По словам Сергея Козлова, «Новые люди» планируют лоббировать идеи льгот для малого и среднего бизнеса, занятых проектами производственного цикла. «Единственное, что на сегодняшний день может быть на муниципальном уровне — программы поддержки, формирование фонда для поддержки малого предпринимательства, создание обучающих кластеров и технопарков», — сказал он.

«Новые люди» собираются использовать думу Екатеринбурга как площадку для продвижения идей промышленной ипотеки и льготного кредитования предприятий на федеральном уровне. «Мы сейчас живем в такое время, когда действительно есть окно возможностей, но мы не можем заняться элементарным производством товаров широкого потребления, потому что нет дешевых денег, нет возможности кредитоваться малому бизнесу»,— пояснил господин Козлов.

Минюст РФ зарегистрировал партию «Новые люди» 7 апреля 2020 года. Председателем партии в августе того же года был избран основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев. На выборах в Государственную думу 2021 года партия набрала 5,32% голосов и получила 13 мандатов. В свердловском Законодательном собрании интересы «Новых людей» представляют два депутата. Окончательный список кандидатов «Новые люди» утвердят на партийном съезде в июне.

Выборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут в сентябре по новой схеме: 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. До принятия изменений пропорция была 50 на 50. Свердловское отделение «Единой России» сейчас проводит праймериз по выборам кандидатов в новый созыв гордумы. Документы на них подали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат текущего созыва гордумы Тимофей Жуков. «Яблоко» планирует вступить в коалицию со свердловской ячейкой партии «Парнас».

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Василий Алексеев