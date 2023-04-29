Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода приостановят до 11 мая

Проезд транспорта приостановят с 30 апреля по 11 мая на нескольких центральных улицах Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения вводят из-за парада Победы.

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Движение транспорта будет приостановлено с 00:01 30 апреля до 5:00 11 мая на участке площади Минина от Верхневолжской набережной до улицы Варварской.

С 00:01 9 мая до 6:00 10 мая проезд ограничат на площади Минина (от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской), участке от площади Минина до Зеленского съезда, улице Пожарского, Георгиевском и Казанском съездах, Верхневолжской набережной (от площади Минина до площади Сенной), набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома №112А на улице Слобода Печеры) и на участках от площади Минина до улицы Пискунова на улицах Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевской.

Ранее сообщалось, что из-за репетиции парада Победы движение на этих участках будет перекрыто с 00:01 до 14:30 2, 4 и 7 мая.

Также с 00:01 до 14:00 9 мая проезд транспорта ограничат на улицах Октябрьской (от улицы Добролюбова до улицы Алексеевской), Широкой (от Нижневолжской набережной до Зеленского съезда), Лыковой Дамбе, Зеленском съезде (от Лыковой Дамбы до Широкой) и Нижневолжской набережной (от Благовещенской площади до Казанского съезда).

Объехать закрытые участки можно будет по прилегающим улицам.

В этом году парад Победы пройдет на площади Минина, он начнется в 10:00. Планируется, что техники будет задействовано значительно меньше, чем в предыдущие годы. Вечером в центре города запланировано выступление «Хора Турецкого» и театрализованное музыкальное шоу Ильи Авербуха.

Елена Ковалева