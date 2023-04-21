Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде парад Победы 9 мая начнется в 10:00 на площади Минина. Праздничный концерт откроется в 18:00, а в 20:00 выступит «Хор Турецкого», сообщил замгубернатора Олег Беркович на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В центре города споют военные песни и покажут театрализованное музыкальное шоу Ильи Авербуха. Фейерверк запланирован в 22:00.

Как писал «Ъ-Приволжье», в этом году в параде планируется задействовать значительно меньше техники, чем в предыдущие годы. С 24 апреля движение в центре Нижнего Новгорода ограничат из-за репетиций.

Елена Ковалева