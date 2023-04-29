Мэрия Парижа оценила урон от протестов против пенсионной реформы в €1,6 млн

Вице-мэр Парижа Эммануэль Грегуар сообщил, что нанесенный в результате протестов против пенсионной реформы «урон объектам городской инфраструктуры» оценивается в €1,6 млн. Как передает издание Parisien, эта сумма учитывает затраты в связи с участием в протестах «радикально настроенных граждан».

Городские власти потратили €536 тыс. на уборку улиц после протестов. Еще €106 тыс. направили на ремонт заграждений, автобусных остановок и витрин банков. Наиболее затратным для городского бюджета стал ремонт рекламных щитов и киосков прессы.

По информации Parisien, размер урона от протестов против пенсионной реформы превышает тот, что наблюдался от акций сторонников движения «желтые жилеты» в 2018 году. Тогда парижские власти потратили €1,4 млн. При этом Эммануэль Грегуар подчеркнул, что протесты проходили мирно до тех пор, пока премьер-министр Франции Элизабет Борн не приняла законопроект в обход парламента.

Согласно пенсионной реформе, в частности, повышается пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году. На фоне предложенной реформы во Франции несколько недель не утихают протесты. Однако законопроект официально принят, а Конституционный совет Франции признал реформу законной с некоторыми оговорками.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Президент Франции просит забыть о пенсии».

Лусине Баласян