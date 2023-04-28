ВМС США заявили, что их беспилотные подлодки в корне изменят ситуацию у берегов Тайваня

Соединенные Штаты проведут испытание пяти инновационных беспилотных подводных аппаратов, сообщил начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. По замыслу американских военных, беспилотники «в корне поменяют ситуацию» в Тайваньском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Roberts / Reuters Фото: Joshua Roberts / Reuters

«Наш первый крупный необитаемый подводный аппарат прямо сейчас проходит испытания у побережья Калифорнии, и все идет довольно успешно. Еще пять необитаемых подводных аппаратов последуют за ним. Такие аппараты обладают потенциалом скрытой установки мин. И это в корне изменит ситуацию»,— заявил господин Гилдей (перевод — ТАСС).

С анонсом испытаний адмирал выступил в ответ на вопрос сенатора Рубена Гальего: тот поинтересовался, найдется ли в арсенале США средство, которое позволит не допустить вторжения Китая на Тайвань.

8 апреля армия Китая начала трехдневные военные учения в акватории Тайваня в качестве «предостережения сепаратистским силам». В тот же день Минобороны Тайваня сообщило, что обнаружило вокруг острова 9 военных кораблей и 58 самолетов китайской армии.

Репетиция силового сценария прошла в ответ на действия руководства Конгресса США. Несколькими днями ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти встретился с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь на территории Соединенных Штатов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В один Тайвань можно войти дважды».

Григорий Лейба