ЕС создал механизм введения санкций против молдавской оппозиции

Совет Евросоюза (ЕС) создал механизм для ограничительных мер, который дает возможность налагать санкции на лиц, ответственных за осуществление действий, которые угрожают независимости Молдавии. Санкции будут включать замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юрлицам, а также запрет на въезд в ЕС для физлиц. Механизм для адресных ограничительных мер принят по просьбе Кишинева, сообщает Совет ЕС.

«Мы наблюдаем усиление и продолжение попыток дестабилизировать Молдавии. Новый режим санкций даст нам возможность продолжить укреплять устойчивость Молдавии, нацелившись на тех, кто пытается дестабилизировать страну»,— прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отметив, что Молдавия — одна из стран, наиболее пострадавших от последствий военной операции РФ на Украине.

Благодаря новому механизму ЕС сможет преследовать, например, лиц, которые препятствуют или подрывают демократический политический процесс, включая проведение выборов, или пытаются свергнуть конституционный порядок, в том числе посредством актов насилия, сообщает Совет ЕС.

«Будущие ограничительные меры могут быть также направлены против лиц, совершающих серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств и несанкционированного вывоза капитала, поскольку они могут взять под контроль или оказать серьезное влияние на деятельность госорганов»,— говорится в сообщении совета.

Усилия по дестабилизации Молдавии заметно активизировались с начала военной операции и представляют прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС, отметили в Совете ЕС.

В Молдавии несколько оппозиционных партий: Партия социалистов Республики Молдова, «Национальное альтернативное движение», Партия развития и объединения Молдовы, «Гражданский конгресс», Либерал-демократическая партия, «Шор» и другие.

В конце 2022 года стало известно, что власти Молдавии хотят запретить «Шор», проводившей антиправительственные митинги с сентября. В нынешнем году митинги продолжились.

В феврале 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране планируются насильственные действия, захват административных зданий и заложников. Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о перехвате плана Москвы по свержению молдавской власти. Оппозиция назвала эти заявления «нагнетанием истерии».

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Мария Федотова