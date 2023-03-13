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Коммерсантъ FM
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Активисты оппозиционной партии «Шор» заблокировали дороги в разных районах Молдавии

Представители молдавской оппозиционной партии «Шор» заявили о том, что сторонники политорганизации блокируют дороги в разных районах страны в знак протеста против политики президента Молдавии Майи Санду, а также против невыполнения властями требований участников митингов.

Активисты оппозиционной партии «Шор» заблокировали дороги в разных районах Молдавии

Активисты оппозиционной партии «Шор» заблокировали дороги в разных районах Молдавии

Фото: partidulsor.md

Активисты оппозиционной партии «Шор» заблокировали дороги в разных районах Молдавии

Фото: partidulsor.md

«13 марта тысячи людей заблокировали движение на дорогах страны. Это предупредительный флешмоб»,— отмечается в сообщении, размещенном на сайте партии. Протестующие требуют от властей вернуть гражданам деньги за оплаченные коммунальные услуги в зимний период.

Вчера, 12 марта, в ходе протестных акций активисты направили властям соответствующую петицию. Выполнять эти требования молдавское руководство отказалось, что привело к новой волне протестов.

Молдавские власти и спецслужбы заявляют о том, что антиправительственные протесты в стране организованы по заказу России. Представители местной оппозиции свою связь с Москвой категорически отрицают.

Подробнее о протестах в Молдавии — в материале «Ъ» «Март, март левой!».

Александр Кислов

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