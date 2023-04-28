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Коммерсантъ FM
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Почти половина россиян считают возможной, но маловероятной потерю работы в ближайший месяц

47% россиян считают маловероятной, но возможной потерю работы в ближайший месяц, при этом стопроцентную уверенность в сохранности рабочего места выражают 45% респондентов. Такие данные исследования привела исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова на HR-форуме «Талантист», организованном при поддержке ИД «Коммерсантъ». Кроме того, по данным НАФИ, 6% россиян считают, что потенциально могут в ближайшее время потерять работу и «скорее всего, так и произойдет». Сильнее всего опасаются потери работы трудоустроенные россияне старше 60 лет.

Исследование проводилось методом опроса в марте 2023 года, в нем приняли участие 1,8 тыс. респондентов старше 18 лет.

«Мы в течение всего 2022 года проводили мониторинг уровня тревожности. 43% россиян сейчас уверены в том, что они не потеряют работу в ближайшее время, но есть 47%, которые говорят, что это маловероятно, но возможно. Кроме того, каждый третий считает, что ему будет сложно найти работу с сопоставимыми условиями оплаты труда. Люди понимают, что у нас в стране происходит повсеместная цифровизация, но у многих не хватает компетенции. Они понимают, что если пойдут искать работу, то их не возьмут»,— считает исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова.

По данным Росстата, официальный уровень безработицы в России в феврале составил 3,5%, обновив в очередной раз исторический минимум. Если в январе общая численность безработных составила 2,734 млн человек, то в феврале — уже 2,635 млн человек. При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу февраля в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 млн не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,6 млн человек имели статус безработного, в том числе 0,4 млн человек получали пособие по безработице.

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