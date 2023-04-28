Минпромторг отчитался о полном импортозамещении алюминиевых банок

В России за год получилось полностью импортозаместить производство алюминиевых банок, заявил глава департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.

«На 100% за год импортозаместились. Теперь все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства»,— сообщил чиновник в эфире радио Sputnik.

По словам господина Чекушова, необходимость в импортозамещении в этой сфере возникла в связи с сильной зависимость от алюминиевых банков из США. Он уточнил, что в начале 2022 года в России около 70% всех алюминиевых банок было американского производства. Однако за год ситуацию удалось исправить, пояснил глава департамента Минпромторга.

В 2022 году после начала военной операции на Украине крупный американский производитель Ball Corporation принял решение об уходе с российского рынка. Активы компании в России были проданы Arnest Group, сумма сделки составила $530 млн. В России Ball принадлежали три завода по производству алюминиевых банок — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.

Александр Кислов