Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе за 14,5 тыс. фунтов

Узкие кожаные шорты лидера рок-группы Queen Фредди Меркьюри проданы на аукционе за £14,5 тыс., сообщает компания Omega Auctions. Согласно описанию лота, в этих шортах певец выступил вместе с Queen в Бирмингемском выставочном центре 6 декабря 1980 года.
Изначально лот оценивался в сумму от £5 тыс. до £10 тыс., его приобрел неназванный зарубежный коллекционер. Шорты, сшитые на заказ, были выкуплены на аукционе фан-клуба Queen в Саутпорте в 1993 году. Лот включает в себя оригинальное письмо о подлинности, подписанное секретарем фан-клуба Джеки Ганном. По данным Sky News, вместе с дополнительными выплатами шорты обошлись почти в £18 тыс.
«Фредди решил попытаться шокировать публику своим сценическим нарядом для выхода на бис: самая короткая, самая узкая пара черных кожаных шорт, которую он смог найти — они не оставляли много воображению, но никто не жаловался…»,— говорится в письме фан-клуба.
На этой неделе стало известно, что на аукционе Sothbey's продадут коллекцию из 1,5 тыс. личных вещей Фредди Меркьюри из его дома в районе Кенсингтон в Лондоне. Торги начнутся в августе, а их закрытие запланировано на 5 сентября, в 77-й день рождения музыканта. Владелец коллекции — близкая подруга рок-музыканта Мэри Остин.