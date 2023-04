Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе за 14,5 тыс. фунтов

«Люди продолжают влюбляются и расставаться — этот процесс бесконечен, а я продолжаю писать про это песни»

Фредди Меркьюри известен не только своим участием в группе Queen, но и сольной карьерой. Так, первый альбом певца Mr. Bad Guy вышел в 1985 году. Впоследствии две песни оттуда «Made in Heaven» и «I Was Born to Love You» были включены в альбом «Made in Heaven», выпущенный Queen в 1995 году. В 1987 году Фредди Меркьюри выпустил сингл «The Great Pretender». А в 1988 году вышел совместный альбом Меркьюри и испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье Barcelona

Фото: John Rodgers / Redferns / Getty Images / Fotobank