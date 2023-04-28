Глава МИД Италии: Украина просит у ЕС больше боеприпасов

Глава итальянского МИДа, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Украина настаивает на увеличении поставок боеприпасов, артиллерии дальнего радиуса действия и боевой авиации. Он рассказал об этом в парламенте по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза (ЕС), прошедшей в Люксембурге 24 апреля.

«Кулеба (глава МИД Украины.— "Ъ") обратился с призывом достигнуть как можно скорее соглашения о совместной закупке вооружений Евросоюзом, а также указал на необходимость как большего количества боеприпасов, артиллерии дальнего радиуса действия, боевых самолетов, так и технической и логистической поддержки украинской армии»,— сообщил господин Таяни (цитата по ТАСС).

По его словам, Дмитрий Кулеба считает, что «достижение надежного мира является общей целью». Однако, по мнению украинского министра, «сейчас время для дипломатических инициатив еще не наступило», добавил глава МИД Италии.

С 24 февраля 2022 года ЕС передал Украине более €49 млрд финансовой помощи, из них военная помощь составила как минимум €3,6 млрд. 13 апреля Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. В марте фонд дважды увеличивали — в общей сложности более чем на €4 млрд — для покрытия затрат на поставки оружия Киеву. Вчера, 27 апреля, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил об истощении запасов ракет к советским системам ПВО.

Об отношениях Украины и стран Европы — в материале «Ъ» «Кулебы да кабы».

Лаура Кеффер