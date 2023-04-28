Захарова: США любят выдавать визы после того, как прошел срок вылета

Половине журналистов из пула главы МИД Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в Нью-Йорк, посольство США в вернуло паспорта без виз. Об этом заявила в представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на слова посла США в Москве Линн Трейси о том, что эти журналисты могли полететь в Нью-Йорк своим ходом после получения виз.

«Не могли российские журналисты "полететь своим ходом", потому что прямых рейсов Москва-Нью-Йорк давно нет по сомнительной милости американских властей, а с пересадками они добрались бы только к концу пребывания делегации Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН. И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

По мнению представительницы МИД РФ, госпожа Трейси «беззастенчиво распространяет фейки». «Выдавать визы после того, как срок вылета прошел, любимый трюк американских властей»,— убеждена Мария Захарова.

В апреле в Совбезе ООН председательствует Россия, российская делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла в США. По словам господина Лаврова, посольство США сообщило о готовности выдать визы сопровождавшим его журналистам после того, как самолет делегации взлетел. Госдеп сообщил, что выдал почти 100 виз для сопровождающих министра. Посол США заявила, что визы получили несколько журналистов.

Подробности — в интервью Линн Трейси «Ъ».

Лаура Кеффер