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Коммерсантъ FM
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Британия готовит банковскую реформу после краха SVB

Министерство финансов Великобритании и Банк Англии рассматривают возможность проведения реформы, которая позволила бы владельцам незастрахованных вкладов незамедлительно получать доступ к своим средствам в случае банкротства банка, где лежат их деньги. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Британии сообщает Bloomberg.

По данным агентства, британские регуляторы задумались об этой инициативе после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB) в марте этого года. Тогда британское подразделение SVB было выкуплено HSBC за символическую сумму £1. Однако из £6,7 млрд, лежавших на его депозитах, застрахованы были лишь £155 млн. И если бы власти Британии решили не спасать банк, а объявить его неплатежеспособным, то владельцам застрахованных вкладов пришлось бы ждать неделю, чтобы получить доступ к своим средствам, а незастрахованных — месяцы, пока властям не удалось бы продать активы рухнувшего банка и направить вырученную сумму на погашение задолженности перед клиентами.

Теперь власти Британии хотят, чтобы клиенты банкротящихся банков могли получить выплаты в течение нескольких часов. С застрахованными вкладами все просто — те должны возмещаться в полном объеме. Незастрахованные же вклады правительство предлагает возвращать клиентам также в течение нескольких часов после объявления о банкротстве банка, но в неполном объеме. Сделать это можно, например, за счет бюджетных средств, которые будут возвращены в государственную казну уже после продажи активов банка.

Как отмечает Bloomberg, пока переговоры по этому вопросу находятся на начальной стадии. Минфин и Банк Англии отказались от комментариев.

Кирилл Сарханянц

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