Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девять российских борцов дисквалифицированы за допинг в образцах 2012 года

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о дисквалификации девяти российских спортсменов, занимающихся вольной борьбой, на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). В предоставленных спортсменами в 2012 году образцах найдены запрещенные вещества.

В числе дисквалифицированных до 1 марта 2023 года: Дарья Лексина, Елена Вострикова. До 18 ноября 2023 года: Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицина, Анастасия Щавлинская. Упомянутые спортсмены признали нарушение и согласились с аннулированием всех результатов выступлений с 20 ноября 2012 года по 20 ноября 2014 года. В связи с этим двухлетний срок дисквалификации им установлен задним числом.

Еще один российский спортсмен, Алексей Щеков, дисквалифицирован до 1 марта 2024 года. Как следует из сообщения ITA, он не признал нарушение. Агентство аннулировало результаты его выступлений с 6 апреля 2012 года по 2 марта 2022 года.

В течение периода дисквалификации спортсмен не имеет права участвовать в соревнованиях на международном или национальном уровне, организованных стороной, подписавшей Всемирный антидопинговый кодекс.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...