Девять российских борцов дисквалифицированы за допинг в образцах 2012 года

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о дисквалификации девяти российских спортсменов, занимающихся вольной борьбой, на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). В предоставленных спортсменами в 2012 году образцах найдены запрещенные вещества.

В числе дисквалифицированных до 1 марта 2023 года: Дарья Лексина, Елена Вострикова. До 18 ноября 2023 года: Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицина, Анастасия Щавлинская. Упомянутые спортсмены признали нарушение и согласились с аннулированием всех результатов выступлений с 20 ноября 2012 года по 20 ноября 2014 года. В связи с этим двухлетний срок дисквалификации им установлен задним числом.

Еще один российский спортсмен, Алексей Щеков, дисквалифицирован до 1 марта 2024 года. Как следует из сообщения ITA, он не признал нарушение. Агентство аннулировало результаты его выступлений с 6 апреля 2012 года по 2 марта 2022 года.

В течение периода дисквалификации спортсмен не имеет права участвовать в соревнованиях на международном или национальном уровне, организованных стороной, подписавшей Всемирный антидопинговый кодекс.

Лусине Баласян