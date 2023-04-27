Захарова пообещала ответить на высылку российских дипломатов из Швеции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона рассматривает решение Швеции о высылке дипломатов как часть усиливающегося антироссийского курса. Она добавила, что действия шведских властей «не останутся без ответа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы рассматриваем решение властей Швеции (выслать российских дипломатов.— "Ъ") как часть усиливающегося конфронтационного курса этой страны на российском направлении. Конечно, такие действия, как вы знаете, не останутся без ответа»,— сказала госпожа Захарова в ходе брифинга.

По словам Марии Захаровой, эти «враждебные действия» осуществляются «на фоне развязанной шведскими СМИ с подачи спецслужб, в том числе в тесном взаимодействии с другими североевропейскими странами, масштабной информационно-пропагандистской, информационно-политической кампании, фирменной для коллективного Запада».

25 апреля глава шведского Министерства иностранных дел Тобиас Бильстрем в интервью SVT заявил о высылке из страны пяти российских дипломатов. «Деятельность высылаемых российских дипломатов на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом»,— объяснил он это решение. SVT отмечал, что выслать российских дипломатов власти Швеции решили после выхода в ряде шведских СМИ журналистского расследования о «российских разведчиках в Швеции и других странах Северной Европы».

13 апреля МИД Норвегии объявил 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата. Власти обвинили их в ведении разведывательной деятельности под дипломатическим прикрытием. В ответ на решение Осло МИД России заявил, что десять норвежских дипломатов признаны нежелательными лицами и должны покинуть страну.

Милена Костерева