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Коммерсантъ FM
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Власти Приангарья ввели особый противопожарный режим

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев подписал постановление о введении на территории региона особого противопожарного режима (ОПР), который продлится около двух месяцев. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ОПР будет действовать на территории области с 29 апреля до 18 июня.

«ОПР вводится в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических условий, возникающей угрозой населенным пунктам, объектам экономики, в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области»,— отмечается в постановлении.

В период действия ОПР гражданам запрещается посещение лесов «при наступлении третьего и выше классов пожарной опасности». Кроме того, устанавливается запрет на разведение костров, приготовление пищи на открытом огне. Отдельно отмечается, что при прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/с «в населенных пунктах могут отключать электроэнергию».

О том, что режим повышенной готовности из-за пожаров введен в Свердловской области, «Ъ» рассказал в материале «Огонь дошел до президента».

Влад Никифоров, Иркутск

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